Reuters: китайская корпорация Sinopec нарастила закупки российской нефти

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Китайская госкорпорация Sinopec, крупнейшая в мире нефтеперерабатывающая компания, увеличила объем закупок российской нефти, чтобы компенсировать снижение поставок с Ближнего Востока. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на источники и данные отслеживания судов.

По информации СМИ, компания приобрела от 30 до 40 партий нефти марки "Восточная Сибирь – Тихий океан" (ESPO), что эквивалентно примерно 241–320 тысячам баррелей в сутки. Это составляет от 5 до 6% перерабатывающих мощностей Sinopec, которые достигают 5,2 миллиона баррелей в сутки.

Более дешевая российская нефть позволила Sinopec сохранять относительно стабильный объем поставок и экспортировать излишки топлива с высокой рентабельностью, несмотря на ограничения на продажи нефтепродуктов за границу, действующие в Китае с марта.

По данным ведущего аналитика по Китаю компании Vortexa Эммы Ли, в июле Sinopec закупила около 7,4 миллиона баррелей ESPO. Кроме того, компания законтрактовала не менее 10 партий на август и столько же на сентябрь.

"Вместо повсеместного роста импорта спрос смещается в сторону баррелей с большей гарантией поставки и более низкими транспортными расходами – в первую очередь к поставкам по суше и ближнемагистральным грузам с Дальнего Востока России", – пояснила Ли.

СМИ отмечает, что Китай резко сократил общий объем импорта сырой нефти с начала конфликта в Иране. В июне закупки упали на 41% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, при этом страна смягчила ограничения на экспорт топлива на июль и август.

С начала конфликта на Украине Китай и Индия были крупнейшими покупателями российской нефти, однако закупки приостанавливались после введения США санкций против "Роснефти" и "Лукойла", подчеркивает агентство.

При этом Пекин не признает односторонние санкции, и независимые нефтеперерабатывающие заводы продолжают закупать российскую нефть. Москва, в свою очередь, считает антироссийские санкции нелегитимными и неэффективными.

Ранее американский лидер Дональд Трамп заявил, что Китай выразил заинтересованность в закупке нефти у США. По его словам, он лично предложил председателю КНР Си Цзиньпину покупать сырье из Техаса, Луизианы и с Аляски. Трамп подчеркнул, что Соединенные Штаты обладают значительными объемами данного ресурса.