Фреску XV века вернули в Софийский собор Великого Новгорода

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Отреставрированную фреску XV века "Богоматерь с Младенцем на престоле" вернули в Софийский собор Великого Новгорода. Об этом на своей странице в MAX сообщил губернатор региона Александр Дронов.

Он рассказал, что древнюю роспись сбили в конце XVII века при проведении масштабных работ в храме. Более 300 лет она существовала лишь в виде разрозненных фрагментов. Реставраторам Новгородского музея-заповедника удалось соединить около 500 фрагментов в единое целое, восстанавливая утраченное изображение буквально из строительного мусора.

Передача восстановленной фрески состоялась в день праздника Рождества Пресвятой Богородицы. Губернатор поблагодарил министерство культуры России и его главу Ольгу Любимову за поддержку работ по сохранению памятника.

Ранее стало известно, что в парадном вестибюле Оружейной палаты 8 октября представят отреставрированную икону "Страшный суд". На протяжении долгого времени она находилась в южном пристенном иконостасе Успенского собора и была скрыта под слоем потемневшего лака 1920-х годов. Реставрация иконы началась в 2016 году.

