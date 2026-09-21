Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

21 сентября, 16:19

Регионы

Фреску XV века вернули в Софийский собор Великого Новгорода

Фото: ТАСС/Николай Кисличко

Отреставрированную фреску XV века "Богоматерь с Младенцем на престоле" вернули в Софийский собор Великого Новгорода. Об этом на своей странице в MAX сообщил губернатор региона Александр Дронов.

Он рассказал, что древнюю роспись сбили в конце XVII века при проведении масштабных работ в храме. Более 300 лет она существовала лишь в виде разрозненных фрагментов. Реставраторам Новгородского музея-заповедника удалось соединить около 500 фрагментов в единое целое, восстанавливая утраченное изображение буквально из строительного мусора.

Передача восстановленной фрески состоялась в день праздника Рождества Пресвятой Богородицы. Губернатор поблагодарил министерство культуры России и его главу Ольгу Любимову за поддержку работ по сохранению памятника.

Ранее стало известно, что в парадном вестибюле Оружейной палаты 8 октября представят отреставрированную икону "Страшный суд". На протяжении долгого времени она находилась в южном пристенном иконостасе Успенского собора и была скрыта под слоем потемневшего лака 1920-х годов. Реставрация иконы началась в 2016 году.

Читайте также


регионы

Остеопаты для животных зарабатывают миллионы в РФ

Однако эксперты отметили, что после подобных процедур животное рискует получить травму или даже умереть

Читать
закрыть

Чем опасен зарубежный тренд борьбы с экземой?

Девушки, которые пытаются таким образом избавиться от акне, могут сделать только хуже

Читать
закрыть

Россияне начали скупать кнопочные телефоны ради "цифрового детокса"

Подобные девайсы прозвали "мобильниками выходного дня"

Эксперты уверены: покупку кнопочных телефонов можно назвать формой социального протеста

Читать
закрыть

Стоит ли ждать повторного бабьего лета в Москве?

Эксперты уточняют: последний день бабьего лета ожидается в Москве 21 сентября

На текущей неделе осень "постареет за считаные дни"

Читать
закрыть

Банки ужесточили проверки расходов потенциальных банкротов

Кредиторы смотрят повседневные траты от поездок на такси и заказов еды до дорогих путешествий

Цель – выяснить, располагает ли заемщик реальными средствами для погашения задолженности

Читать
закрыть

Нужен ли в российских школах полувыходной среди недели?

Эксперты уверены: мера позволит учащимся отдохнуть и повысит их продуктивность

Законодательное введение такого дня не требует серьезных изменений

Читать
закрыть

Можно ли заменить неотгуленные дни отпуска на выплаты?

Эксперты уточняют: все зависит от конкретного человека и ситуации на рынке

Однако при наличии выбора между оплатой и отдыхом многие предпочитают деньги

Читать
закрыть

Почему верующие стремятся прикоснуться к мощам Спиридона Тримифунтского?

Для многих нахождение в очереди становится полноценной частью паломничества

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика