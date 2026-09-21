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21 сентября, 17:11

Происшествия

На Кубани 70-летнего мужчину приговорили к 15 годам за насилие над 8-летней девочкой

Фото: depositphotos/YGphoto

К 15 годам лишения свободы в колонии строгого режима приговорили 70-летнего жителя Апшеронского района Краснодарского края по делу о преступлениях против половой неприкосновенности 8-летней девочки. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов региона.

Следствие и суд установили, что преступления совершались с июня по сентябрь 2023 года. Эпизоды произошли в плавательном бассейне и помещениях домовладения. Помимо лишения свободы, мужчине на 15 лет запретили работать в сфере воспитания и обучения детей. Уголовное дело рассматривалось в закрытом режиме.

В инстанции уточнили, что слушания по уголовному делу проходили в закрытом режиме. Пока приговор в законную силу не вступил.

Ранее суд в Карелии приговорил 48-летнего мужчину к 17 годам строгого режима с ограничением свободы на два года за преступления против 12-летней девочки. По данным СК, развратные и сексуальные действия в отношении ребенка он совершал летом и осенью 2024 года в одном из районов республики.

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