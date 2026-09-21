Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

21 сентября, 21:32

Шоу-бизнес

Команда Mia Boyka прокомментировала обвинения в угрозах блогеру

Фото: legion-media.com/ТАСС/Михаил Терещенко

Команда певицы Mia Boyka (настоящее имя – Мария Бойко. – Прим. ред.) прокомментировала обвинения блогера Фелиции Малец в угрозах. Представителей артистки цитирует телеграм-канал Super.

Ранее Фелиция опубликовала запись телефонного разговора с мужчиной, который представился Мансуром. По словам блогера, он якобы собирался "разобраться с ней" от лица певицы в обход закона. Девушка заявила, что теперь опасается за свою безопасность.

В команде звезды заверили, что все конфликты решают с соблюдением закона, и назвали обвинения "абсолютной чушью" и "прямой клеветой".

"Больше всего нас удивляет, что люди верят абсурдным постановкам, никак не проверяя информацию", – заявили представители певицы.

В июле Фелиция заявила, что изготовила для артистки два парика, однако через месяц после того, как заказ был отдан, деньги за работу так и не поступили. Бойко не стала давать комментарии по поводу обвинений, но иронично написала под видео блогера, что ее фамилия не склоняется.

Позднее блогер дважды напоминала о долге и получила выплату только после того, как ее видео набрало популярность. Спустя время Фелиция рассказала, что певица планирует подать на нее в суд.

Читайте также


шоу-бизнес

Какие схемы используют автоподставщики?

Злоумышленники кидаются под колеса машин в слепых зонах или же подрезают на опасных участках

Многие столкновения аферисты организуют ради получения страховых выплат

Читать
закрыть

Остеопаты для животных зарабатывают миллионы в РФ

Однако эксперты отметили, что после подобных процедур животное рискует получить травму или даже умереть

Читать
закрыть

Чем опасен зарубежный тренд борьбы с экземой?

Девушки, которые пытаются таким образом избавиться от акне, могут сделать только хуже

Читать
закрыть

Россияне начали скупать кнопочные телефоны ради "цифрового детокса"

Подобные девайсы прозвали "мобильниками выходного дня"

Эксперты уверены: покупку кнопочных телефонов можно назвать формой социального протеста

Читать
закрыть

Стоит ли ждать повторного бабьего лета в Москве?

Эксперты уточняют: последний день бабьего лета ожидается в Москве 21 сентября

На текущей неделе осень "постареет за считаные дни"

Читать
закрыть

Банки ужесточили проверки расходов потенциальных банкротов

Кредиторы смотрят повседневные траты от поездок на такси и заказов еды до дорогих путешествий

Цель – выяснить, располагает ли заемщик реальными средствами для погашения задолженности

Читать
закрыть

Нужен ли в российских школах полувыходной среди недели?

Эксперты уверены: мера позволит учащимся отдохнуть и повысит их продуктивность

Законодательное введение такого дня не требует серьезных изменений

Читать
закрыть

Можно ли заменить неотгуленные дни отпуска на выплаты?

Эксперты уточняют: все зависит от конкретного человека и ситуации на рынке

Однако при наличии выбора между оплатой и отдыхом многие предпочитают деньги

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика