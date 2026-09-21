Команда Mia Boyka прокомментировала обвинения в угрозах блогеру

Фото: legion-media.com/ТАСС/Михаил Терещенко

Команда певицы Mia Boyka (настоящее имя – Мария Бойко. – Прим. ред.) прокомментировала обвинения блогера Фелиции Малец в угрозах. Представителей артистки цитирует телеграм-канал Super.

Ранее Фелиция опубликовала запись телефонного разговора с мужчиной, который представился Мансуром. По словам блогера, он якобы собирался "разобраться с ней" от лица певицы в обход закона. Девушка заявила, что теперь опасается за свою безопасность.

В команде звезды заверили, что все конфликты решают с соблюдением закона, и назвали обвинения "абсолютной чушью" и "прямой клеветой".

"Больше всего нас удивляет, что люди верят абсурдным постановкам, никак не проверяя информацию", – заявили представители певицы.

В июле Фелиция заявила, что изготовила для артистки два парика, однако через месяц после того, как заказ был отдан, деньги за работу так и не поступили. Бойко не стала давать комментарии по поводу обвинений, но иронично написала под видео блогера, что ее фамилия не склоняется.

Позднее блогер дважды напоминала о долге и получила выплату только после того, как ее видео набрало популярность. Спустя время Фелиция рассказала, что певица планирует подать на нее в суд.

