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21 сентября, 20:17

Экономика

Минфин готовит налоговые поправки по расходам на защиту объектов от атак БПЛА

Фото: ТАСС/Александр Казаков

Министерство финансов России совместно с представителями отраслей разрабатывает поправки в налоговый закон для учета расходов на защиту и восстановление объектов после атак БПЛА. Об этом сообщил статс-секретарь – заместитель министра финансов РФ Алексей Сазанов в кулуарах Московского финансового форума, передает ТАСС.

По его словам, речь идет не о возмещении ущерба, а об учете трат на оборону и восстановление зданий.

"Там понятно, что нужны будут изменения. Я думаю, что мы их осенью внесем", – сказал Сазанова.

Ранее Владимир Путин поддержал предложение разрешить добровольцам с категорией годности "Д" проходить службу в региональных подразделениях, занимающихся защитой объектов от беспилотников. С инициативой к главе государства обратился военный корреспондент Евгений Поддубный.

Военкор предложил в порядке исключения допускать к службе добровольцев, получивших тяжелые ранения, если они способны выполнять поставленные задачи, в том числе в подразделениях БАРС, охраняющих города, села и предприятия от дронов.

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