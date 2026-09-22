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22 сентября, 16:44

В мире

В Канаде пожилой женщине провели эвтаназию против ее воли

Фото: 123RF.com/kelifamily

В Канаде в доме престарелых 83-летней женщине провели эвтаназию, несмотря на ее предполагаемый отказ от процедуры. Об этом сообщает Daily Mail со ссылкой на внучку умершей.

Женщина умерла 10 июля в одном из учреждений для пожилых людей в провинции Онтарио. Туда ее поместили примерно за 1,5 года до смерти после выявления рака желудка четвертой стадии.

По словам ее внучки, Брижит Кранендонк, в июле сотрудники дома престарелых сообщили ей о согласии бабушки на эвтаназию. Кроме того, родственнице сказали, что женщина подписала необходимые для процедуры документы.

Однако сама Кранендонк утверждает, что ранее обсуждала с бабушкой возможность эвтаназии и получила от нее однозначный отказ. По словам внучки, пожилая женщина была религиозной и не хотела прибегать к такой процедуре.

"Она была уязвимым человеком, и они увидели в этом возможность... Утром в день процедуры она не дала согласия", – сказала женщина.

Родственница умершей призвала соответствующие органы установить, что происходило перед смертью ее бабушки и при каких обстоятельствах было принято решение о проведении процедуры.

Канада при этом остается одной из стран с наиболее высокими показателями смертей в результате эвтаназии. Согласно данным Daily Mail, в 2023 году на нее пришлось 4,7% всех смертей в стране.

Ранее губернатор американского штата Нью-Йорк Кэти Хокул подписала закон, разрешающий неизлечимо больным пациентам с прогнозом жизни менее шести месяцев получить препарат для ухода из жизни. Воспользоваться этой возможностью могут только совершеннолетние жители штата, способные самостоятельно принять препарат, при подтвержденном заболевании и отсутствии нарушений психического здоровья.

Нью-Йорк стал 14-м штатом США, где легализована эвтаназия. Отмечается, что принятый закон относится к числу наиболее строгих в стране.

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