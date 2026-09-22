Аэропорт Домодедово обслуживает рейсы по согласованию

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Временные ограничения введены на использование воздушного пространства в районе аэропорта Домодедово. Об этом сообщает пресс-служба Росавиации.

В данный момент авиагавань принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами. Пассажиров предупредили о возможных корректировках в расписании рейсов.

Ранее глава Росавиации Дмитрий Ядров сообщил, что ведомство не намерено ограничивать количество чартерных рейсов иностранных перевозчиков на российском рынке. По его словам, этот вопрос в настоящее время не стоит в повестке ни у Минтранса РФ, ни у Росавиации.

Тем временем авиакомпания "Аэрофлот" запустила чат-бот в мессенджере MAX для бронирования и покупки билетов. Пока пользователям доступны авиабилеты на рейсы между Москвой и Санкт-Петербургом. Кроме того, в чат-боте есть возможность оформить дополнительный багаж, забронировать место для перевозки питомца и переоформить билет.