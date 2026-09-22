Рейсы иранских авиакомпаний в Азербайджан приостановлены

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Иранские авиакомпании с 22 сентября приостановили выполнение рейсов в Азербайджан. Об этом сообщает пресс-служба компании Azerbaijan Airlines.

Такое решение было принято в связи с введением США нового пакета санкций против Исламской Республики, в том числе ограничительных мер в отношении авиационного сектора.

Министр финансов США Скотт Бессент ранее заявил, что всем иранским авиакомпаниям придется с 23 сентября прекратить рейсы за рубеж из-за рестрикций Вашингтона, которые угрожают в том числе иностранным партнерам Тегерана.

В конце августа США расширили санкционный список в отношении Ирана, включив в него 48 юридических лиц, 24 физических лица и 6 нефтяных танкеров. Под ограничения подпали граждане и компании из Азербайджана, Греции, Индии, а также Ирана, Китая, Малайзии, Маршалловых островов, ОАЭ, Сингапура, Турции, Украины, Франции и Швейцарии.

