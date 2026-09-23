Захарова назвала рэпера Птаху очень дерзким человеком

Фото: ТАСС/Сергей Булкин

Официальный представитель МИД России Мария Захарова поделилась историей о том, как случайное знакомство с рэпером Птахой привело к неожиданному сотрудничеству, и назвала его дерзким человеком, сообщает "Радио 1".

В конце 2025 года дипломат и рэпер выпустили совместную песню "Белая стая". Творческий союз возник случайно – спустя долгое время после форума, где они познакомились и обменялись телефонами, рэпер написал и предложил "что-нибудь сделать вместе".

Несмотря на то что все это время они не общались, представитель МИД ответила согласием. Более того, текст будущей песни Захарова предложила Птахе сама, он уже у нее был.

Поначалу рэпер предполагал, что она напишет музыку. По словам дипломата, у нее действительно есть мелодии, воплощенные в песнях. Для Птахи это стало барьером, поскольку он не исполняет чужие тексты.

Совместная работа в итоге вышла, результат Захаровой понравился. О своем партнере она отозвалась как об очень дерзком человеке и в шутку назвала этот дуэт "барышней и хулиганом, выпустившими песню".

Захарова также поделилась, что не пыталась переубедить Птаху из-за его резких высказываний о мерах по ограничению работы социальных сетей и рекламы.

Ранее Мосгорсуд оставил в силе штраф рэперу Птахе за пропаганду наркотиков. Взыскание в размере 80 тысяч рублей артисту было предъявлено из-за размещенных в соцсети "ВКонтакте" песен "Не поздно", "Не могу" и "Монолог". Сотрудники правоохранительных органов усмотрели в них положительную оценку наркотиков.

Свою вину в правонарушении он не признал. Композиции, по словам рэпера, были написаны до принятия закона об ответственности за пропаганду наркотиков в Сети. Также он заявлял, что не имеет отношения к указанной группе, а к ответственности его привлекли за пиратские версии композиций.