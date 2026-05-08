08 мая, 16:33

Рэпер Птаха стал офицером в масонской ложе

Фото: Агентство "Москва"/Ярослав Чингаев

Рэпер Птаха (настоящее имя – Давид Нуриев. – Прим. ред.) официально стал офицером в масонской ложе. Об этом сообщается на странице Великой Ложи России в соцсети "Вконтакте".

"<…> был единогласно выбран и инсталлирован Досточтимым Мастером Ложи на 2026–2027 годы", – говорится в публикации.

Сам Нуриев назвал масонство своим путем к самопознанию и Богу. Об этом он высказался в беседе с News.ru. По словам рэпера, он нашел духовную опору в этом движении.

"Масонство – это дорога к просветлению, самопознанию и развитию. Это одно из направлений пути к Богу. Хотя о масонах думают совсем другие вещи, но это неправда. Это все обман и ложь", – сказал Птаха.

Ранее с рэпера принудительно взыскали долг более чем на 300 тысяч рублей по штрафам ГИБДД, штрафам иного органа, также он имел задолженность по исполнительным документам и по исполнительскому сбору. При этом музыкант остался должен около 13 тысяч рублей.

