18 марта, 09:48

С рэпера Птахи принудительно взыскали более 300 тыс рублей по штрафам

Фото: Агентство "Москва"/Ярослав Чингаев

С рэпера Птахи (настоящее имя – Давид Нуриев. – Прим. ред.) принудительно взыскали долг более чем на 300 тысяч рублей, сообщает РИА Новости со ссылкой на материалы судебных приставов и судебных документов.

При этом он остался должен около 13 тысяч рублей.

Птаха был должен почти 319 тысяч рублей по штрафам ГИБДД, штрафам иного органа, имел задолженность по исполнительным документам, а также по исполнительскому сбору.

Кроме того, в отношении музыканта возбуждено два исполнительных производства. Одно из них по акту, который был выдан судебным участком Москвы в феврале.

Согласно документам, рэпер вовремя не оплатил штраф за повторный проезд на красный сигнал светофора, за что суд назначил ему штраф в 15 тысяч рублей. Приставы также взыскивают более 11,5 тысячи рублей с исполнительским сбором на 1,5 тысячи рублей.

Второе исполнительное производство касается исполнительского сбора, но в ноябре прошлого года оно было прекращено. Это связано с тем, что оказалось невозможно установить местонахождение Птахи или его имущества и активов.

Ранее сообщалось, что народный артист России Сергей Безруков накопил штрафы за нарушения ПДД на 21 750 рублей. С 3 по 20 февраля на актера завели 21 исполнительное производство. Позже стало известно, что он погасил долги – за ним не значится неоконченных исполнительных производств о взыскании задолженности.

судышоу-бизнес

