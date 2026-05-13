Рособрнадзор определил обязанности участника ЕГЭ

Рособрнадзор утвердил свод правил для участников Единого государственного экзамена (ЕГЭ) в 2026 году, установив строгий регламент допуска и поведения. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на соответствующий документ.

Согласно новым требованиям, запуск в пункты проведения экзаменов будет начинаться в 09:00, старт самих испытаний – в 10:00. В ведомстве настоятельно рекомендуют прибывать заранее, так как опоздавшим не станут добавлять время на выполнение заданий.

Если экзамен включает аудирование, войти в аудиторию во время прослушивания текста будет нельзя. Повторно включать запись для опоздавшего также не разрешается. Исключение сделают лишь в том случае, если других сдающих в помещении нет.

Для допуска потребуется документ, удостоверяющий личность. Если его нет по объективным причинам, подтвердить личность участника сможет письменно сопровождающий от школы.

На рабочем столе во время экзамена разрешается держать только черную гелевую или капиллярную ручку, удостоверение личности, выданные черновики и отдельные предметы из утвержденного перечня. При необходимости можно взять с собой лекарства, бутылку воды и перекус.

Рассадка в аудиториях строго регламентирована списком, меняться местами запрещено. При выходе из кабинета экзаменационные материалы, черновики и ручку нужно оставлять на столе.

В правилах также прописан полный запрет на несамостоятельное выполнение заданий, общение с другими участниками, наличие средств связи, фото-, аудио- и видеотехники, электронных устройств, справочных материалов и письменных заметок.

Ранее в Совфеде озвучили минимальные баллы ЕГЭ для получения школьного аттестата. В частности, в 2026 году российским выпускникам необходимо набрать минимум 24 балла по русскому языку и 7 баллов (оценку "три") по базовой математике. Однако для поступления в университеты установлены значительно более высокие проходные пороги.