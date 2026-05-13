13 мая, 04:15
Один человек пострадал при падении обломков БПЛА на территории предприятия на Кубани
Обломки сбитого украинского дрона упали на территории одного из предприятий в поселке Волна Краснодарского края. В результате случившегося пострадал один человек, сообщила пресс-служба оперативного штаба региона.
Падение фрагментов беспилотника также привело к возгоранию оборудования предприятия.
Пострадавшему оказывают всю необходимую медицинскую помощь. На месте ЧП работают оперативные и специальные службы. Подробности удара устанавливаются.
Ранее украинские военнослужащие нанесли удар с помощью БПЛА по движущемуся гражданскому автомобилю в селе Соловьевка Климовского района Брянской области. В результате два человека получили ранения и были госпитализированы.