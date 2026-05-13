Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

13 мая, 04:15

Происшествия

Один человек пострадал при падении обломков БПЛА на территории предприятия на Кубани

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Обломки сбитого украинского дрона упали на территории одного из предприятий в поселке Волна Краснодарского края. В результате случившегося пострадал один человек, сообщила пресс-служба оперативного штаба региона.

Падение фрагментов беспилотника также привело к возгоранию оборудования предприятия.

Пострадавшему оказывают всю необходимую медицинскую помощь. На месте ЧП работают оперативные и специальные службы. Подробности удара устанавливаются.

Ранее украинские военнослужащие нанесли удар с помощью БПЛА по движущемуся гражданскому автомобилю в селе Соловьевка Климовского района Брянской области. В результате два человека получили ранения и были госпитализированы.

Читайте также


происшествиярегионы

Главное

Как защитить свои права при сокращении на работе?

При увольнении по сокращению сотруднику обязаны выплатить выходное пособие

Если на человека оказывают давление, не стоит подписывать документы

Читать
закрыть

К чему ведет синдром хронической усталости?

Такое состояние существенно снижает качество жизни

На фоне физиологического коллапса часто развивается тяжелая вторичная депрессия

Читать
закрыть

К каким катаклизмам приведет "супер Эль-Ниньо"?

Обычно явление усиливает волны жары

Наступление явления в ближайшие месяцы – скорее, предположение

Читать
закрыть

Как подготовиться к появлению комаров в Московском регионе?

Защищаться от насекомых следует традиционными репеллентами

Все работает в соответствии с инструкциями на упаковке и этикетке

Читать
закрыть

Разрешат ли школьникам использовать ИИ на экзаменах?

Эксперты уверены: сейчас педагоги старательно развивают это направление

Читать
закрыть

Как выбрать качественный водонагреватель в 2026 году?

Чтобы он прослужил долго, лучше приобретать премиум- или миддл-варианты

Читать
закрыть

Насколько вероятны переговоры России и Евросоюза?

Эксперты уверены: в Европе скоро перестанут считать изменой налаживание диалога с РФ

Читать
закрыть

Почему россияне обращаются к онлайн-тарологам?

Люди не готовы брать ответственность за свою жизнь и переносят ее на высшие силы

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика