Один человек пострадал при падении обломков БПЛА на территории предприятия на Кубани

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Обломки сбитого украинского дрона упали на территории одного из предприятий в поселке Волна Краснодарского края. В результате случившегося пострадал один человек, сообщила пресс-служба оперативного штаба региона.

Падение фрагментов беспилотника также привело к возгоранию оборудования предприятия.

Пострадавшему оказывают всю необходимую медицинскую помощь. На месте ЧП работают оперативные и специальные службы. Подробности удара устанавливаются.

Ранее украинские военнослужащие нанесли удар с помощью БПЛА по движущемуся гражданскому автомобилю в селе Соловьевка Климовского района Брянской области. В результате два человека получили ранения и были госпитализированы.