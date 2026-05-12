Поезда задерживаются на Ярославском направлении МЖД из-за остановки состава

Ряд пригородных поездов задерживается на Ярославском направлении Московской железной дороги (МЖД) из-за остановки состава. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу перевозчика.

По данным МЖД, поезд № 7022 Москва – Александров был остановлен в 19:39 на перегоне Мытищи – Пушкино по техническим причинам. На время работы с ним были задержаны несколько других электричек в сторону Подмосковья.

В МЖД подчеркнули, что делают все необходимое для скорейшего введения составов в график.

Ранее участок Арбатско-Покровской линии столичного метро возобновил свою работу после ограничений из-за строительства тоннеля Рублево-Архангельской линии, которая должна улучшить транспортное обслуживание свыше 1 миллиона горожан из 7 районов столицы.

Участок от станции "Строгино" до станции "Пятницкое шоссе" был вновь открыт с 05:30 вторника, 12 мая. При этом за период закрытия специалисты обновили системы на станциях участка Арбатско-Покровской линии.

