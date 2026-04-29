29 апреля, 16:13

Собянин утвердил проект планировки территории транспортного узла "Строгино"

Сергей Собянин утвердил проект планировки территории транспортного узла "Строгино". Об этом сообщила пресс-служба мэра и правительства столицы по итогам заседания президиума правительства Москвы.

Территория ограничена улицей Маршала Прошлякова, проспектом Маршала Жукова и 63-м километром МКАД. В составе транспортного узла числятся действующая станция Арбатско-Покровской линии метро, строящаяся станция Рублeво-Архангельской ветки и остановки наземного городского транспорта. Общая площадь узла оценивается в 11,69 гектара.

На территории появятся объекты метро и многофункциональный общественный комплекс, площадь которого будет достигать 9 тысяч квадратных метров. Кроме того, специалисты построят и обновят более 1,3 километра улично-дорожной сети, в том числе Строгинский бульвар, съезд на МКАД и улицу Маршала Прошлякова.

"Реализация проекта планировки позволит создать комфортные условия для пассажиров транспортного узла "Строгино", которым ежедневно пользуются более 32 тысяч человек", – говорится в сообщении.

Ранее в Москве утвердили проект планировки территории транспортного узла "ЗИЛ", в рамках которого на площади более 15 гектаров в Даниловском районе возведут несколько объектов. Он предполагает строительство станции "ЗИЛ" Бирюлевской линии метро с двумя вестибюлями на пересечении проспекта Лихачева с улицей Лисицкого. Один из них будет интегрирован с одноименной станцией МЦК.

