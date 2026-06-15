Цена нефти Brent опустилась ниже 84 долларов

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Цена фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в августе этого года опустилась ниже 84 доллара за баррель впервые с 10 марта 2026 года. Об этом свидетельствуют данные торгов на лондонской бирже ICE.

По состоянию на 01:01 по московскому времени, стоимость нефти снижалась до 83,51 доллара за баррель. Однако к 02:00 цена Brent вновь немного выросла до 84,13 доллара за баррель.

Ранее семь стран ОПЕК+ с добровольными ограничениями добычи договорились увеличить совокупный предельный уровень нефтедобычи в июле на 188 тысяч баррелей в сутки. Решение принято в рамках политики поэтапного смягчения добровольных ограничений, действующих с апреля 2023 года.

Кроме того, министерская встреча стран ОПЕК+ подтвердила действие текущих квот на добычу нефти для всех участников альянса до 31 декабря 2026 года. Соответствующее положение было зафиксировано в итоговом коммюнике.