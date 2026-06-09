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09 июня, 16:20

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Аналитик Фролов: потребление нефтепродуктов снижается из-за ситуации на Ближнем Востоке

Названы последствия роста цен на нефть из-за ситуации на Ближнем Востоке

Фото: depositphotos/bashta

Нефтяные рынки отреагировали на эскалацию ситуации на Ближнем Востоке резким ростом котировок. Потребление топлива из-за повышения цен на него снижается. Об этом заявил заместитель генерального директора Института национальной энергетики Александр Фролов в эфире радиостанции "Комсомольская правда".

Он отметил, что нужно учитывать особенности нефтяного рынка, а также не путать биржевые показатели и реальные цены поставок. Фролов пояснил, что при разговоре о ценах на нефть в районе 98–100 долларов за баррель речь идет о фьючерсных контрактах с поставками через месяц. Фактическая стоимость черного золота может сильно отличаться от цифр, которые можно увидеть на биржах.

Эксперт отметил, что увеличение цен на топливо уже влияет на потребителей.

"Высокие цены на нефть – это высокие цены на нефтепродукты. Даже в Европе по существующим оценкам, буквально сегодня-вчера опубликованным, стало снижаться потребление моторных топлив", – сказал он.

По словам Фролова, жители Европы стали экономить на поездках из-за высокой стоимости дизельного топлива и бензина. Если тенденция сохранится, то последствия коснутся не только нефтяной отрасли.

Ранее стало известно, что ОПЕК+ решил сохранить квоты на добычу нефти до конца 2026 года. Семь стран организации, в частности Россия, Казахстан, Саудовская Аравия, договорились увеличить совокупную добычу нефти в июле на 188 тысяч баррелей в сутки.

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