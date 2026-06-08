Каллас заявила, что ЕС сможет задерживать танкеры с нефтью из РФ в Средиземном море

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Корабли Евросоюза смогут задерживать танкеры с российской нефтью в Средиземном море. Об этом пишет "Газета.ру" со ссылкой на главу евродипломатии Каю Каллас.

Операция IRINI изменила правила применения силы. Теперь корабли миссии получили право на бортовой досмотр судов так называемого теневого флота.

"Идея заключается в том, чтобы изменить наилучшие практики того, что разные страны делают с этими судами, потому что они действительно представляют опасность, и, конечно, цель – ограничить возможности России", – пояснила Каллас.

По ее словам, речь идет о возможностях продавать нефть даже вопреки санкциям и тем самым получать доход.

При этом до нововведений мандат IRINI включал только мониторинг соблюдения эмбарго на поставки оружия в Ливию и сбор информации о незаконном экспорте нефти.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил о задержании нефтяного танкера Tagor, следовавшего из России. Операция была проведена при поддержке Великобритании и других партнеров.

Капитан танкера был помещен под стражу. Позже СМИ сообщили, что его отпустили в рамках продолжения "масштабного и сложного судебного расследования".

В Москве данное задержание назвали незаконным. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков указал на то, что действия Парижа можно сравнить с международным пиратством.