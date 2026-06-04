Капитана задержанного танкера Tagor выпустили из-под стражи во Франции

Фото: premar-atlantique.gouv.fr

Во Франции освободили из-под стражи капитана задержанного танкера Tagor, сообщает агентство AFP со ссылкой на прокуратуру Бреста.

По словам прокурора Стефана Келленберже, капитана, который является гражданином России, отпустили в рамках продолжения "масштабного и сложного судебного расследования". Однако судно будет оставаться в заливе Дуарнене в департаменте Финистер.

Танкер Tagor был задержан французскими ВМС 1 июня. При этом операция прошла при поддержке Великобритании, а французский президент Эммануэль Макрон говорил, что все прошло в строгом соответствии с морским правом.

В Москве задержание назвали незаконным. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков указал на то, что действия Парижа можно сравнить с международным пиратством.

Кроме того, российское посольство во Франции потребовало предоставить информацию об обстоятельствах задержания. В дипведомстве добавили, что принимают меры, чтобы защитить граждан России, находящихся на танкере.

