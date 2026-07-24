В ГД предложили присвоить регионам РФ звания и поддержать за вклад в борьбу с ВСУ

Фото: Москва 24/Анна Селина

Регионы РФ после окончания СВО должны быть удостоены специальных званий и мер поддержки за особый вклад в борьбу с неонацистским киевским режимом. Об этом в интервью ТАСС заявила вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова.

Она подчеркнула, что присвоение такого статуса должно сопровождаться не просто формальным признанием, а конкретными мерами социальной поддержки. Депутат убеждена, что разрабатывать программу помощи и критерии для получения званий необходимо уже сейчас, не дожидаясь окончания конфликта.

Речь идет о комплексном развитии территорий: финансировании инфраструктуры, социального сектора и системы образования.

В первую очередь такая поддержка, по словам Кузнецовой, должна коснуться регионов, несущих "особый крест". Вице-спикер перечислила территории, которые годами живут под обстрелами и теряют людей. Среди них она особо выделила Горловку, где с 2014 года дети лишены возможности очно посещать школы, а также Белгородскую, Курскую области и приграничные регионы.

Отдельно в списке значатся Крым и Севастополь, которые парламентарий также отнесла к территориям, страдающим от атак ВСУ.

Ранее в Госдуме предложили сделать День ветеранов боевых действий федеральной памятной датой в России. В настоящее время дату признают только в некоторых субъектах, но федерального статуса она не имеет.