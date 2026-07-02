День ветеранов боевых действий предложили сделать федеральной памятной датой в России

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

Дню ветеранов боевых действий стоит придать статус федеральной памятной даты. С такой инициативой выступил Герой России, начальник главного штаба "Юнармии" Владислав Головин, сообщает сайт партии "Единая Россия".

По его словам, с таким предложением выступают общественные объединения и ветераны. Герой России напомнил, что эти люди и их родные живут по всей стране, поэтому важно учитывать их желание.

Головин в связи с этим считает справедливым и своевременным принять такую инициативу и сделать День ветеранов боевых действий общефедеральным. В настоящее время дату признают только в некоторых субъектах, но федерального статуса она не имеет.

Головин входит в первую пятерку кандидатов в депутаты Госдумы от "Единой России". Ранее стало известно, что от партии также выдвинуты ветеран боевых действий, руководитель Московской ассоциации ветеранов СВО Владислав Гусев, капитан Вооруженных сил РФ Эльдар Шарипов и еще семь человек.