Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

02 июля, 15:55

Политика

День ветеранов боевых действий предложили сделать федеральной памятной датой в России

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

Дню ветеранов боевых действий стоит придать статус федеральной памятной даты. С такой инициативой выступил Герой России, начальник главного штаба "Юнармии" Владислав Головин, сообщает сайт партии "Единая Россия".

По его словам, с таким предложением выступают общественные объединения и ветераны. Герой России напомнил, что эти люди и их родные живут по всей стране, поэтому важно учитывать их желание.

Головин в связи с этим считает справедливым и своевременным принять такую инициативу и сделать День ветеранов боевых действий общефедеральным. В настоящее время дату признают только в некоторых субъектах, но федерального статуса она не имеет.

Головин входит в первую пятерку кандидатов в депутаты Госдумы от "Единой России". Ранее стало известно, что от партии также выдвинуты ветеран боевых действий, руководитель Московской ассоциации ветеранов СВО Владислав Гусев, капитан Вооруженных сил РФ Эльдар Шарипов и еще семь человек.

Читайте также


политикаобщество

Где лучше всего отдохнуть в бархатный сезон 2026 года?

Пляжные локации есть и на Балтийском море в Калининградской области

Читать
закрыть

Как резкое погружение в собственные страхи влияет на психику?

Резкое погружение может запустить паническую атаку, диссоциацию, ощущение потери контроля

Читать
закрыть

Как исправить ошибки в данных ж/д и авиабилетов?

Чем раньше будет обнаружена ошибка, тем оперативнее можно будет решить проблему

Эксперты уточняют: при наличии некоторых ошибок в билете проезд допускается

Читать
закрыть

Как поддержать огород в жару?

Важно защитить посадки от перегрева, обеспечив корням достаточное количество влаги

Читать
закрыть

К чему приведет лечение депрессии током и лазером?

В ходе этого процесса в организме происходит значительный выброс нейромедиаторов

Читать
закрыть

Может ли возникнуть эпидемия чесотки в России?

Эксперты уверены: риск завоза и распространения чесотки в России существует

Читать
закрыть

Как поддержать ребенка, если он не поступил в вуз?

В первые минуты важнее всего разделить его чувства и просто побыть рядом

Читать
закрыть

Должны ли родители влиять на выбор профессии детей?

Родителям стоит обратить внимание на вызовы, с которыми молодежь сталкивается на рынке труда

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика