02 июля, 15:52Происшествия
Пилот самолета, врезавшегося в небоскреб в Пекине, страдал бессонницей
Фото: AP Photo/Han Guan Ng
Пилот самолета, который врезался в самый высокий небоскреб Пекина Citic Tower, страдал от длительной бессонницы и тревожности. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление администрации района Чаоян.
Инцидент произошел 26 июня в 17:55 по местному времени (12:55 по московскому времени). Мужчина вылетел с аэродрома авиации общего назначения в районе Пингу, однако в ходе полета отклонился от установленной зоны и потерял связь с диспетчерской.
Вскоре одномоторный двухместный легкий спортивный самолет столкнулся с небоскребом в деловом районе CBD. Пилот, находившийся на борту один, погиб, еще 13 человек получили ранения на месте происшествия.
По данным властей района, управлявший воздушным судном 66-летний мужчина по фамилии Лю, проживал в Пекине один и работал фрилансером. Кроме того, он длительное время испытывал проблемы со сном и тревожность.
Лицензию пилота Лю получил в 2021 году, а в 2024 году – удостоверение частного пилота.
Ранее в аэропорту Антальи самолет Turkish Airlines задел крылом антенну радара. В результате пострадал один пассажир, а всего с борта эвакуировали 267 пассажиров. Состояние пострадавшего оценивается как нормальное.