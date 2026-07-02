Пилот самолета, врезавшегося в небоскреб в Пекине, страдал бессонницей

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Пилот самолета, который врезался в самый высокий небоскреб Пекина Citic Tower, страдал от длительной бессонницы и тревожности. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление администрации района Чаоян.

Инцидент произошел 26 июня в 17:55 по местному времени (12:55 по московскому времени). Мужчина вылетел с аэродрома авиации общего назначения в районе Пингу, однако в ходе полета отклонился от установленной зоны и потерял связь с диспетчерской.

Вскоре одномоторный двухместный легкий спортивный самолет столкнулся с небоскребом в деловом районе CBD. Пилот, находившийся на борту один, погиб, еще 13 человек получили ранения на месте происшествия.

По данным властей района, управлявший воздушным судном 66-летний мужчина по фамилии Лю, проживал в Пекине один и работал фрилансером. Кроме того, он длительное время испытывал проблемы со сном и тревожность.

Лицензию пилота Лю получил в 2021 году, а в 2024 году – удостоверение частного пилота.

Ранее в аэропорту Антальи самолет Turkish Airlines задел крылом антенну радара. В результате пострадал один пассажир, а всего с борта эвакуировали 267 пассажиров. Состояние пострадавшего оценивается как нормальное.