Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

02 июля, 15:52

Происшествия

Пилот самолета, врезавшегося в небоскреб в Пекине, страдал бессонницей

Фото: AP Photo/Han Guan Ng

Пилот самолета, который врезался в самый высокий небоскреб Пекина Citic Tower, страдал от длительной бессонницы и тревожности. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление администрации района Чаоян.

Инцидент произошел 26 июня в 17:55 по местному времени (12:55 по московскому времени). Мужчина вылетел с аэродрома авиации общего назначения в районе Пингу, однако в ходе полета отклонился от установленной зоны и потерял связь с диспетчерской.

Вскоре одномоторный двухместный легкий спортивный самолет столкнулся с небоскребом в деловом районе CBD. Пилот, находившийся на борту один, погиб, еще 13 человек получили ранения на месте происшествия.

По данным властей района, управлявший воздушным судном 66-летний мужчина по фамилии Лю, проживал в Пекине один и работал фрилансером. Кроме того, он длительное время испытывал проблемы со сном и тревожность.

Лицензию пилота Лю получил в 2021 году, а в 2024 году – удостоверение частного пилота.

Ранее в аэропорту Антальи самолет Turkish Airlines задел крылом антенну радара. В результате пострадал один пассажир, а всего с борта эвакуировали 267 пассажиров. Состояние пострадавшего оценивается как нормальное.

Читайте также


происшествиятранспортза рубежом

Где лучше всего отдохнуть в бархатный сезон 2026 года?

Пляжные локации есть и на Балтийском море в Калининградской области

Читать
закрыть

Как резкое погружение в собственные страхи влияет на психику?

Резкое погружение может запустить паническую атаку, диссоциацию, ощущение потери контроля

Читать
закрыть

Как исправить ошибки в данных ж/д и авиабилетов?

Чем раньше будет обнаружена ошибка, тем оперативнее можно будет решить проблему

Эксперты уточняют: при наличии некоторых ошибок в билете проезд допускается

Читать
закрыть

Как поддержать огород в жару?

Важно защитить посадки от перегрева, обеспечив корням достаточное количество влаги

Читать
закрыть

К чему приведет лечение депрессии током и лазером?

В ходе этого процесса в организме происходит значительный выброс нейромедиаторов

Читать
закрыть

Может ли возникнуть эпидемия чесотки в России?

Эксперты уверены: риск завоза и распространения чесотки в России существует

Читать
закрыть

Как поддержать ребенка, если он не поступил в вуз?

В первые минуты важнее всего разделить его чувства и просто побыть рядом

Читать
закрыть

Должны ли родители влиять на выбор профессии детей?

Родителям стоит обратить внимание на вызовы, с которыми молодежь сталкивается на рынке труда

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика