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02 июля, 16:02

Спорт

Фигуристка Мишина вышла замуж за баскетболиста Пушнякова

Фото: РИА Новости/Александр Вильф

Российская фигуристка Анастасия Мишина, выступающая в парном катании с Александром Галлямовым, вышла замуж за тренера по баскетболу Андрея Пушнякова. Об этом сообщила пресс-служба Федерации фигурного катания на коньках России.

В ФФККР поздравили с бракосочетанием и 25-летнюю фигуристку, и ее супруга. Паре пожелали "счастья, взаимопонимания, семейного благополучия и исполнения всех желаний".

Мишина является двукратной бронзовой призеркой Олимпиады в Пекине, чемпионкой мира и Европы, а также трехкратной чемпионкой России.

Ранее поженились многократная чемпионка мира по художественной гимнастике, серебряный призер Олимпиады в Токио Дина Аверина и олимпийский чемпион по фигурному катанию в командном турнире Дмитрий Соловьев.

Молодые люди познакомились в 2024 году на проекте "Ледниковый период", где выступали в паре. До свадьбы спортсмены встречались полтора года. Соловьев сделал Авериной предложение в День святого Валентина в этом году.

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