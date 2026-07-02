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02 июля, 16:16

Политика

Мосгорсуд признал законным приговор актеру Смольянинову по делу о фейках о ВС РФ

Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова (Артур Смольянинов признан в России иноагентом, внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга)

Мосгорсуд признал законным заочный приговор актеру Артуру Смольянинову (признан в России иноагентом, внесен в перечень террористов и экстремистов) по делу о фейках о ВС России. Об этом ТАСС заявили в пресс-службе суда.

"Суд решил апелляцию защиты Смольянинова оставить без удовлетворения, а приговор, вынесенный судом первой инстанции, – без изменения", – указали в пресс-службе.

Расследование по уголовному делу в отношении актера началось в 2023 году. Поводом стало интервью, в ходе которого Смольянинов заявил, что если бы он принимал участие в конфликте, то на стороне Украины. Он также утверждал, что ему наплевать на Россию.

В 2024 году суд заочно арестовал актера, а в 2026-м его заочно приговорили к восьми годам колонии общего режима. Ему также запрещено на протяжении четырех лет администрировать сайты в интернете. В настоящее время актер объявлен в международный розыск.

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