В Венесуэле спасатели нашли человека под завалами спустя более 7 дней после землетрясения

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Португальские спасатели обнаружили выжившего человека, который более 7 дней находился под завалами после землетрясения в Венесуэле. Об этом сообщил председатель национального управления по чрезвычайным ситуациям и гражданской защите Жозе Мануэль Моура в эфире телеканала CNN Portugal.

В Associated Press уточнили, что речь идет о 43-летнем Эрнане Альберто Хиль Флоресе. Его завалило обломками в подвале торгового центра (ТЦ) "Галериас Плайя-Гранде" в городе Ла-Гуайра.

Флорес был охранником этого ТЦ. В момент стихийного бедствия он находился на работе. Мужчину спасла сторожевая будка, которая защитила его от обломков и обеспечила карман для кислорода.

Серия подземных толчков магнитудой 7,2 и 7,5 была зафиксирована в Венесуэле 24 июня. Это землетрясение стало самым сильным в стране за 126 лет.

По последним данным, число погибших в результате произошедшего составило 2 295 человек, еще 11 267 пострадали. Различные последствия стихийного бедствия затронули 26 403 человека.

