Психотерапевт Евстигнеев развеял мифы о лечении депрессии током

Пациентов с депрессией могут начать лечить током и лазером, следует из проекта приказа Минздрава РФ. Насколько это эффективные методы и в каких случаях их применяют – в материале Москвы 24.

Пустить ток

Фото: Getty Images/Jesus Rodriguez

В Минздраве подготовили обновление стандарта лечения депрессии. Прежний документ действует в России с 2022 года.

К примеру, проект допускает лечение при помощи электропунктуры, электронейростимуляции мозга и транскраниальной магнитной стимуляции (ТМС). Также ведомство включило процедуры, связанные с обработкой крови: плазмаферез, ультрафильтрацию и низкоинтенсивную лазеротерапию. Кроме того, в перечне значатся акупунктура токами крайне высокой частоты, электросудорожная терапия (ЭСТ) и гипоксивоздействие.

Плюс ко всему в рамках обновленного стандарта планируется применять дополнительные методы терапии. В их числе – тренировки с биологической обратной связью по данным электроэнцефалографии при патологиях центральной нервной системы, а также воздействие излучением видимого диапазона. Также пациентов с депрессией хотят обследовать на гепатит, ВИЧ и бледную трепонему.

Ранее врач‑психиатр Александр Сергиевич сообщил, что склонность к тревожным, депрессивным и иным невротическим расстройствам фиксируется у 78% жителей страны. По словам специалиста, пик проявлений нередко возникает на фоне острого либо хронического стресса и сопровождается как эмоциональной нестабильностью, так и физическими симптомами.

Кроме того, россияне активно скупают антидепрессанты. По данным аналитиков, в 2025 году объем продаж достиг 23,6 миллиона упаковок на сумму в 19,6 миллиарда рублей. Тенденция продолжилась и в 2026-м: только за первые два месяца было реализовано свыше 4,1 миллиона препаратов на более чем 3,6 миллиарда рублей. Лидерами по потреблению стали Санкт‑Петербург (56 упаковок на 1 000 человек) и Москва (50 упаковок).

"Аппаратный сброс" мозга

Информация о лечении током закономерно вызвала тревогу, так как в массовой культуре подобное относится к карательной психиатрии. Однако ничего общего к ней предложенные Минздравом методы не имеют, рассказал Москве 24 психолог-психотерапевт Дмитрий Евстигнеев.

"С точки зрения современной нейрофизиологии картина выглядит совершенно иначе, поскольку мозг – это не просто химическая лаборатория, но и сложнейшая электросеть. Когда химические методы (антидепрессанты) не справляются с регулированием нейромедиаторов, на помощь приходит физика", – отметил специалист.

По его словам, главным и наиболее изученным методом в списке является электросудорожная терапия.

"Вопреки кинематографическим мифам, современная ЭСТ проводится в условиях операционной, под общим наркозом и с применением миорелаксантов, исключающих любые судороги тела. Электрический импульс длится доли секунды и направлен на то, чтобы вызвать кратковременную синхронную активность нейронов – своего рода контролируемый "аппаратный сброс" зависшей операционной системы мозга", – пояснил Евстигнеев.

В ходе этого процесса в организме происходит значительный выброс нейромедиаторов – серотонина, дофамина и норадреналина. Одновременно усиливается синтез белка BDNF: он играет ключевую роль в поддержании нейропластичности и способствует формированию новых синаптических связей, добавил психотерапевт.





Дмитрий Евстигнеев психолог-психотерапевт Эффективность ЭСТ при определенных состояниях признана мировым медицинским сообществом и считается высокой. Этот метод применяется в тех случаях, когда депрессия достигает критической, угрожающей жизни тяжести. Также она показана при так называемой резистентной депрессии, когда несколько последовательных курсов различных лекарств не дали клинического ответа.

Современная электросудорожная терапия в целом хорошо переносится пациентами, отметил специалист. Главный побочный эффект процедуры – временное снижение памяти, преимущественно в отношении событий, которые произошли до начала лечения. Как правило, когнитивные функции восстанавливаются постепенно – в течение нескольких недель после завершения курса, объяснил Евстигнеев.

Также он прокомментировал предложение включить в перечень методов транскраниальную магнитную стимуляцию. По словам эксперта, процедура признана во всем мире, не требует наркоза и безболезненна.

"ТМС использует сфокусированные магнитные импульсы, чтобы мягко активировать префронтальную кору – зону мозга, которая при депрессии находится в состоянии глубокого угнетения и теряет способность контролировать эмоциональные центры", – подчеркнул Евстигнеев.

Рекомендована эта процедура при средней и тяжелой степенях депрессии, особенно при непереносимости лекарств, добавил он.





Дмитрий Евстигнеев психолог-психотерапевт В то же время такие включенные в проект методы, как электропунктура (воздействие током на точки) или внутривенное лазерное облучение крови, на мой взгляд, не имеют авторитетной международной доказательной базы в лечении депрессивных расстройств и в мировой практике не входят в стандарты первой линии, оставаясь скорее экспериментальными или вспомогательными процедурами.

Психотерапевт подчеркнул, что среди методов лечения депрессии наиболее надежными сегодня считаются те, что реализуются в рамках трехмерного подхода. Первый ключевой компонент – персонализированная фармакотерапия с применением выписанных врачом антидепрессантов новых поколений. Такие препараты помогают нормализовать биохимический баланс в синаптических связях, восстанавливая нарушенные нейромедиаторные процессы.

"Второй, не менее важной опорой выступает психотерапия с доказанной эффективностью – в первую очередь когнитивно-поведенческая терапия, терапия принятия и ответственности и схема-терапия. Психотерапия работает как обновление "программного обеспечения" мозга. Она помогает человеку перестроить деструктивные паттерны мышления, укрепить префронтальную кору и научить нервную систему более адаптивно реагировать на жизненные стрессоры", – добавил эксперт.

В сложных клинических случаях третьей составляющей терапии выступают методы аппаратной нейромодуляции – в частности, ТМС и ЭСТ. Комбинация этих практик направлена не на кратковременное купирование симптомов, а на физиологическую перестройку нейронных сетей. В результате у пациента появляется возможность восстановить контроль над своим состоянием и улучшить качество жизни, заключил Евстигнеев.

