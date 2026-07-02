ЦБ не устанавливает сроки вывода карт Visa и Mastercard из обращения в России

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Центробанк не устанавливает сроки вывода карт Visa и Mastercard из обращения в России. Об этом на брифинге в рамках Финансового конгресса ЦБ заявила председатель Банка России Эльвира Набиуллина. Ее слова передает ТАСС.

Она подчеркнула, что данные карты будут выводиться из оборота постепенно. При этом данный процесс осуществляется уже сейчас с помощью различных методов, в том числе экономических.

"Просто объективно складывается так, что эти карты, ну, они называются Visa и Mastercard. Но, по сути дела, у них функционал как у карт "Мир", – отметила глава Банка России.

Ранее Национальная система платежных карт (НСПК) предложила участникам рынка вместо ограничения срока действия карт снижать ставки межбанковского вознаграждения по операциям через Visa и MasterCard. Предполагается, что с начала 2027 года ставка уменьшится до 1%, а с 2028-го – до 0%.

Гендиректор НСПК Дмитрий Дубынин отметил, что вопрос о сроках обращения карт международных платежных систем (МПС) обсуждается участниками рынка с 2024 года, но единое решение пока не принято. Он выразил уверенность, что поэтапное снижение ставки межбанковского перевода даст возможность банкам безболезненно и постепенно вывести из оборота Visa и Masterсard в России.