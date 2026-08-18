Собянин: сбиты еще семь БПЛА на подлете к столице

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Дежурные силы ПВО ликвидировали еще 7 украинских БПЛА, летевших в сторону Москвы в ночь на вторник, 18 августа. Об этом сообщил Сергей Собянин в мессенджере МАХ.

Глава города добавил, что на месте падения обломков работают специалисты экстренных служб.

Атака на столичный регион началась вечером 17 августа. В общей сложности на данный момент удалось уничтожить 97 беспилотников.

В связи с ситуацией столичные аэропорты Внуково, Домодедово и Шереметьево работают в особом режиме. Прием и выпуск рейсов выполняются по согласованию с соответствующими органами.

Пассажиров предупредили о возможных изменениях в расписании вылетов. Уточнять статус рейса рекомендуется с помощью онлайн-табло.