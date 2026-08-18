Кратковременный дождь и до 26 градусов тепла ожидаются в столице 18 августа

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Облачная погода с прояснениями и кратковременным дождем ожидается в Москве во вторник, 18 августа. Об этом сообщает Гидрометцентр России.

Температура воздуха днем в столице будет в пределах от 24 до 26 градусов, в Подмосковье – от 21 до 26 градусов.

Южный и юго-восточный ветер будет дуть со скоростью 5–10 метров в секунду. Атмосферное давление составит 741 миллиметр ртутного столба.

Главный специалист столичного Метеобюро Татьяна Позднякова сообщила, что теплая и сухая погода прогнозируется в Москве в последней декаде августа. Максимальная температура воздуха составит 21–26 градусов.

Однако, согласно прогнозам, с 23 августа в столице начнется смена погодного процесса. В городе пройдет дождь, южный ветер сменится западным и порывистым, станет прохладнее.