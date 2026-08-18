БПЛА попал в склад Wildberries в Богородском округе Подмосковья

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Украинский БПЛА попал в склад Wildberries в Богородском городском округе Подмосковья. Об этом сообщил губернатор Андрей Воробьев в мессенджере MAX.

В результате попадания возникло возгорание. Прибывшие пожарные локализовали огонь. По предварительной информации, никто не пострадал.

Также в Коломне после падения обломков БПЛА загорелся торговый павильон возле ТЦ "Глобус". Кроме того, повреждения получили здания ЗАГСа и магазина, а также окна жилого дома на Советской площади.

Ранее Сергей Собянин сообщил, что в период с вечера понедельника, 17 августа, до 05:00 вторника, 18 августа, в сторону Московского региона летели 620 украинских БПЛА. При этом 180 из них было уничтожено над территорией Московского региона.