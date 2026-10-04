Песков заявил, что Россия никому не угрожает учениями в Челябинской области

Фото: Агентство "Москва"/Артур Новосильцев

Россия никому не угрожает прошедшими военными учениями на полигоне "Чебаркульский" в Челябинской области. Об этом официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил в интервью Павлу Зарубину для ИС "Вести".

"Нет, военным строительством занимаются абсолютно все. Здесь также элемент ОДКБ – международное военное сотрудничество", – сказал политик, отвечая на вопрос о том, не угрожает ли РФ этими мероприятиями Европе.

Песков подчеркнул, что замысел учений "Центр-2026" заключается в отражении агрессии извне. Это обычная международная практика, Россия тоже ей следует, пояснил он.

При этом Москва будет использовать весь доступный арсенал вооружений в случае угрозы Калининградской области со стороны иностранных государств, указал Песков и уточнил, что Россия не угрожает, а отвечает на выпады со стороны ряда зарубежных политиков.

Пресс-секретарь российского лидера отметил, что речь Владимира Путина на Мюнхенской конференции по безопасности в 2007 году восприняли как угрозу, хотя она таковой не являлась и была "колоколом".

Ранее российское посольство в Бельгии предупредило НАТО о недопустимости провокаций у границ Калининградской области. По словам дипломатов, наращивание присутствия Североатлантического альянса в этом районе опасно балансирует на грани прямого столкновения.

Любые реальные шаги Альянса против Калининградской области обернутся быстрой и адекватной реакцией со стороны России, сказал помощник президента и председатель Морской коллегии Николай Патрушев.