Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Российская армия установила контроль над населенным пунктом Сосновый Бор в Харьковской области. Об этом сообщили в Минобороны России.

В ведомстве уточнили, что освободить населенный пункт удалось в результате активных действий подразделений группировки войск "Север".

Ранее Вооруженные силы России освободили населенный пункт Терсянка в Запорожской области. По данным Минобороны РФ, подразделения группировки войск "Восток" продвинулись в глубину обороны противника и в результате активных действий взяли село под контроль.

До этого российские военнослужащие взяли под контроль Воскресенку в Запорожской области и Шиловку в Донецкой Народной Республике (ДНР). Первый населенный пункт удалось занять подразделениям группировки войск "Восток", а второй – подразделениям "Центра".

