Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Российская армия взяла под контроль населенный пункт Заливное в Запорожской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Населенный пункт отбили у ВСУ подразделения группировки войск "Восток".

Ранее Вооруженные силы России заняли населенный пункт Терсянка в Запорожской области. Подразделения группировки войск "Восток" продвинулись в глубину обороны противника и выбили части ВСУ из села.

До этого российские военнослужащие установили контроль над селами Котовка и Никольским в Харьковской и Сумской областях Украины.

