17 ноября, 11:55Политика
ВС РФ взяли под контроль Заливное в Запорожской области
Фото: телеграм-канал "Минобороны России"
Российская армия взяла под контроль населенный пункт Заливное в Запорожской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
Населенный пункт отбили у ВСУ подразделения группировки войск "Восток".
Ранее Вооруженные силы России заняли населенный пункт Терсянка в Запорожской области. Подразделения группировки войск "Восток" продвинулись в глубину обороны противника и выбили части ВСУ из села.
До этого российские военнослужащие установили контроль над селами Котовка и Никольским в Харьковской и Сумской областях Украины.