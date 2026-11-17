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Белоруссия теряет позиции главного посредника по поставкам автомобилей в Россию. Об этом сообщает газета "Известия".

Доля республики в поступлениях российского утильсбора с ввозимых машин уменьшилась с 42,2% в марте 2025 года до 19,8% в июле 2026-го. Среди причин – ужесточение правил расчета сбора и контроля за оформлением автомобилей через страны Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Кроме того, с 29 апреля этот сбор повысила Белоруссия. С января по август через республику поставили 16,4 тысячи легковых автомобилей – на 8,4% меньше.

Альтернативами белорусскому маршруту стали прямые поставки из Китая и транзит через Киргизию. Прямые поставки новых автомобилей из КНР за восемь месяцев выросли на 22%, до 190,5 тысячи. Транзит через Киргизию увеличился на 156%, до 47,8 тысячи машин. За девять месяцев на Китай и Киргизию пришлось 71 и 18% всего импорта новых легковых автомобилей соответственно. При этом через КНР ввозят не только местные марки, но и другие иномарки.

Как указало издание, для покупателей изменение маршрутов обернется ростом цен и сокращением выбора. Сильнее всего пострадают мощные автомобили, которые раньше часто ввозили через Белоруссию: Mercedes-Benz G-Class, BMW X5 и X7, Range Rover. Новые машины премиального сегмента могут подорожать на 5–15%, массовые – на 3–8%.

Ранее сообщалось, что программа льготного автокредитования в России вновь заработает с 1 декабря. Средства на нее выделят из лимитов 2027 года. Первый вице-премьер РФ Денис Мантуров уточнил, что эта мера должна помочь российским автопроизводителям и гражданам, которые планируют воспользоваться льготными условиями для покупки машины.