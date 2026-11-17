17 ноября, 12:08Транспорт
Аэропорт Внуково снял ограничения на прием и выпуск самолетов
Фото: depositphotos/nitinut380
В аэропорту Внуково сняли ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Об этом сообщила Росавиация.
На данный момент авиагавань работает штатно.
Ранее аэропорт переходил на работу с ограничениями. Аналогичные меры действовали также в Шереметьево, Жуковском и Домодедово, однако позднее были отменены.
В связи с этим не менее 13 рейсов были перенаправлены на запасные аэродромы. Изменения коснулись, в частности, пассажиров рейсов из Шарм-эш-Шейха, Дубая, Краснодара, Самарканда и Стамбула.