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В аэропорту Внуково сняли ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Об этом сообщила Росавиация.

На данный момент авиагавань работает штатно.

Ранее аэропорт переходил на работу с ограничениями. Аналогичные меры действовали также в Шереметьево, Жуковском и Домодедово, однако позднее были отменены.

В связи с этим не менее 13 рейсов были перенаправлены на запасные аэродромы. Изменения коснулись, в частности, пассажиров рейсов из Шарм-эш-Шейха, Дубая, Краснодара, Самарканда и Стамбула.