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Конституционный суд России направил на пересмотр дело футболиста Матвея Сафонова о порядке расчета алиментов при сверхвысоких доходах. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на постановление, принятое по жалобе спортсмена на пункт 1 статьи 81 Семейного кодекса.

КС разъяснил, что суды вправе уменьшать установленную долю выплат или назначать алименты в твердой денежной сумме, если доход родителя настолько высок, что стандартный расчет приводит к сумме, превышающей потребности ребенка. Оспариваемое положение Семейного кодекса при этом не противоречит конституции, поскольку не исключает применения такого порядка.

В суде отметили, что действующая система расчета сложилась еще в советское время. Тогда долевой принцип позволял обеспечивать стабильное содержание детей при сопоставимом уровне доходов родителей. Однако при существенной разнице в заработке такой подход может приводить к чрезмерным выплатам, не обусловленным нуждами несовершеннолетнего. Кроме того, по оценке КС, алименты в подобных случаях могут использоваться как "своеобразная кара" при конфликтах между бывшими супругами.

В постановлении также указано, что доход свыше 200 тысяч рублей в месяц в России считается высоким. По оценке суда, около 300 тысяч рублей ежемесячно может быть достаточно для удовлетворения потребностей ребенка при сверхвысоких доходах плательщика.

Сафонов развелся с супругой в 2021 году, после чего суд обязал его выплачивать четверть доходов на содержание дочери. Согласно жалобе, футболист единовременно погасил задолженность по алиментам почти за 3,5 года, выплатив более 61 миллиона рублей. Всего на содержание ребенка он перечислил свыше 90 миллионов рублей.

Спортсмен просил признать оспариваемое положение неконституционным, поскольку, по его мнению, оно не позволяет при отсутствии соглашения об уплате алиментов установить выплаты в твердой денежной сумме с учетом реальных потребностей ребенка.

Кроме того, футболист также подавал заявление в правоохранительные органы на экс-супругу из-за возможного злоупотребления правами.