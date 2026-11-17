Фото: ТАСС/ТРК Таврия/Ибрагим Кумыков

Бесплатный ресурс с заданиями и видеолекциями экспертов для подготовки к ЕГЭ появится на портале "Госуслуги". Об этом рассказал руководитель Рособрнадзора Анзор Музаев в ходе всероссийской встречи с родителями учащихся.

По его словам, опыт организации материалов для сдачи экзаменов будет использоваться на "Госуслугах". Навигатором смогут воспользоваться все выпускники.

"В этом году мы понимаем серьезность всю, которая сейчас при информационном обеспечении существует", – добавил глава ведомства.

Для использования ресурса не понадобится писать отдельное заявление. Кроме того, навигатор будет абсолютно бесплатным.

В 2027 году основной период сдачи ЕГЭ пройдет с 1 июня по 9 июля. Кроме того, в ноябре 2026-го Рособрнадзор планирует представить для общественно-профессионального обсуждения модели экзаменов 2028 года, чтобы выпускники и учителя могли заранее ознакомиться с предстоящими изменениями и подготовиться к сдаче.