17 ноября, 11:31Происшествия
Мэрия Нальчика опровергла слухи о побеге тигра из зоопарка
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Александра Липкина
Администрация Нальчика опровергла слухи о побеге тигра из городского зоопарка. Соответствующую информацию мэрия опубликовала в мессенджере MAX.
Ранее в соцсетях указывалось, что из зоопарка якобы сбежал самый большой тигр.
"Данная информация не соответствует действительности. Все животные в зоопарке находятся в вольерах под надежной охраной", – говорится в публикации.
В администрации уточнили, что всего в зоопарке содержатся семь тигров, все они находятся на месте.
Ранее в Калуге обезьяна сбежала от хозяйки и забралась на дерево. Животное пытались поймать зоозащитники и спасатели. Позднее примат сам спустился и пошел к владелице, которая появилась на месте и была в нетрезвом состоянии.
Сбежавшую от хозяев собаку нашли на МКАД