Фото: портал мэра и правительства Москвы/Александра Липкина

Администрация Нальчика опровергла слухи о побеге тигра из городского зоопарка. Соответствующую информацию мэрия опубликовала в мессенджере MAX.

Ранее в соцсетях указывалось, что из зоопарка якобы сбежал самый большой тигр.

"Данная информация не соответствует действительности. Все животные в зоопарке находятся в вольерах под надежной охраной", – говорится в публикации.

В администрации уточнили, что всего в зоопарке содержатся семь тигров, все они находятся на месте.

Ранее в Калуге обезьяна сбежала от хозяйки и забралась на дерево. Животное пытались поймать зоозащитники и спасатели. Позднее примат сам спустился и пошел к владелице, которая появилась на месте и была в нетрезвом состоянии.