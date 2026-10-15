Фото: телеграм-канал "Феникс дикие животные"

Обезьяна сбежала от хозяйки и забралась на дерево в Калуге. Животное ловили зоозащитники и спасатели, рассказала РИА Новости директор центра реабилитации диких животных "Феникс" Вероника Матюшкина.

По ее словам, информация о животном на дереве поступила утром 15 октября. Специалисты выехали на место, расставили ловушки, к отлову также подключились спасатели. Предположительно, сбежавшая обезьяна относится к макакам.

Поймать животное не удавалось. Обезьяна пошла только к хозяйке, которая появилась на месте позже. Как отметила Матюшкина, женщина находилась в сильно нетрезвом состоянии.

"Мы вызвали Росприроднадзор и полицию, теперь в ситуации разбираются они", – сказала собеседница агентства.

В УМВД России по Калужской области подтвердили, что в курсе ситуации. В полицию поступило заявление от соседки хозяйки обезьяны о том, что животное сбежало и сидит на дереве. По данному факту проводится проверка.

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