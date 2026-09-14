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14 сентября, 09:12

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Юрист Матюшенков: побег питомца из дома может обернуться штрафом

Юрист рассказал о штрафе за побег питомца из дома

Фото: depositphotos/Bigandt

Побег домашнего животного из квартиры или частного дома в некоторых случаях может обернуться для владельца штрафом или иной ответственностью. Об этом изднию "Абзац" рассказал первый замдиректора Центра развития законодательства кандидат юридических наук Дмитрий Матюшенков.

Он пояснил, что сам по себе побег не означает автоматического наказания, однако иногда такие инциденты расцениваются как нарушение правил содержания животных. Федеральный закон № 498 обязывает владельца гуманно обращаться с питомцем, обеспечивать его безопасность и содержать с учетом биологических особенностей. За нарушение этих требований предусмотрен штраф до 3 тысяч рублей для физлиц и до 30 тысяч рублей – для юрлиц.

"Если в результате ненадлежащего контроля животное регулярно убегает из квартиры, оказывается на улице и подвергает себя опасности – например, риску попасть под автомобиль, получить травму или погибнуть, – это может свидетельствовать о ненадлежащем исполнении владельцем обязанностей по его содержанию и влечет административную ответственность", – пояснил эксперт.

Он также напомнил, что регионы могут устанавливать дополнительные требования к содержанию и выгулу животных. Например, в Краснодарском крае самовыгул запрещен, и перемещение убежавшей собаки по улице или двору может повлечь административную ответственность владельца.

Если сбежавшее животное причинило вред человеку, ответственность ложится на хозяина. Гражданское законодательство предусматривает, что владелец обязан возместить причиненный вред, включая расходы на лечение и компенсацию морального вреда. То, что собака выбежала случайно, не освобождает от ответственности, подчеркнул юрист.

Ранее в ГАИ рекомендовали не перевозить питомцев на переднем пассажирском сиденье в автомобиле. Животное, даже находясь в зафиксированной ремнем безопасности перевозке, может отвлекать водителя и мешать управлению машиной. Более того, срабатывание передней подушки безопасности, которая рассчитана на человека, может нанести питомцу травму или даже привести к его гибели.

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