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14 сентября, 17:45

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"Известия": причиной смерти братьев в Петербурге могла стать передозировка лекарствами

Причиной смерти братьев в Петербурге могла стать передозировка лекарствами

Фото: ТАСС/Ольга Зиновская

Передозировка лекарственными препаратами могла стать причиной смерти семилетних близнецов в Санкт-Петербурге. Об этом сообщают "Известия" со ссылкой на источник.

По предварительным данным, дети приняли неверную дозировку препарата. Источник уточнил, что несколько лет назад мальчики проходили медицинское обследование и хронических заболеваний у них не нашли.

Соседи характеризуют семью как благополучную. В 2026 году братья пошли в первый класс.

Детей нашли мертвыми в квартире на проспекте Обуховской Обороны утром 14 сентября. По данному факту было возбуждено уголовное дело. Утверждалось, что тела были найдены без признаков насильственной смерти. По данным СМИ, на них обнаружили темные пятна. При этом перед сном дети не жаловались на самочувствие и, по словам матери, были в хорошем настроении.

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