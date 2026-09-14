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Россия заняла седьмое место в списке стран, которые жители Турции воспринимают как дружественные. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные опроса центра ASAL.

В рейтинге впереди находятся Азербайджан с 56,5%, Япония с 50,2%, Китай с 48%, Италия с 46,7%, Германия с 45,3% и Иран с 39%. У России оказалось 38,4%, это более чем вдвое превышает долю тех, кто симпатизирует США – главному союзнику Турции по НАТО. Вашингтон другом Анкары считают лишь 16% опрошенных. При этом 19,6% относятся к России нейтрально.

Среди государств, которые турки чаще всего считают недружественными, лидируют Израиль и США. Их назвали врагами 84 и 70,5% респондентов соответственно. Более половины опрошенных отнесли к недругам Грецию (66,6%) и Францию (58,5%).

Ранее Владимир Путин заявлял, что отношения России и Киргизии пребывают на высоком уровне. По словам российского лидера, слаженные усилия двух стран позволили выстроить прочную экономическую базу двустороннего сотрудничества.

