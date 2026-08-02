В России заявили о желании сохранить дружественные отношения с Арменией

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Россия намерена сохранить дружественные отношения с Арменией. Такую позицию высказал российский постпред при ОДКБ Виктор Васильев в беседе с РИА Новости.

Стремление, по его словам, обусловлено "переплетением жизней и судеб народов", складывавшимся на протяжении столетий. Кроме того, политик обратил внимание также на интересы и историю отношений с республикой других государств-членов ОДКБ.

Армения заморозила участие в ОДКБ в 2024 году. По словам премьер-министра Армении Никола Пашиняна, организация якобы создала угрозы для суверенитета Армении. В марте 2025-го Ереван отказался подписать документ, предусматривающий финансирование ОДКБ.

Замглавы армянского МИД Ваан Костанян обращал внимание, что Армения остается членом Евразийского экономического союза и продолжает углублять сотрудничество с Евросоюзом.

Он уточнял, что окончательное решение по ОДКБ будет принято, если его члены, в том числе Россия, не выступят с политическим заявлением по поводу нападения Азербайджана на армянскую территорию в 2021 и 2022 годах.