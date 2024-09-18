В Кремле не согласились с Пашиняном в оценке ОДКБ

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Кремль категорически не согласен с премьер-министром Армении Николом Пашиняном в его оценке ОДКБ. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Ранее Пашинян объяснил заморозку участия Армении в ОДКБ тем, что организация якобы создала угрозы для суверенитета страны.

Песков подчеркнул, что от ОДКБ не может исходить и не исходит никакой опасности для суверенитета Армении. Наоборот, организация стоит на страже суверенитета стран-членов. Эта позиция будет терпеливо доводиться до сведения армянского руководства, добавил пресс-секретарь президента РФ.

Ранее представитель Кремля заявил, что значение отношений Армении и России трудно переоценить, Ереван – близкий партнер Москвы. По его словам, государства объединяют многие интеграционные форматы, в том числе СНГ и ЕАЭС, а также исторические двусторонние отношения.

Между тем официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала голословными заявления США о том, что Армения хочет отвернуться от РФ. Так она прокомментировала слова помощника госсекретаря Штатов по делам Европы и Евразии Джеймса О'Брайена о том, что значительная часть армян желает дистанцироваться от Москвы, и Вашингтон создает для этого условия.