Песков назвал Армению союзником России

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Значение отношений Армении и России трудно переоценить, Ереван является близким партнером Москвы, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По его словам, с этой страной Россию объединяют многие интеграционные форматы, такие как СНГ и ЕАЭС, а также исторические двусторонние отношения.

Представитель Кремля выразил надежду, что все сложные моменты в отношениях Москвы и Еревана, появившиеся в последнее время, будут находить решение в ходе диалога на высшем уровне.

Он добавил, что диалог России и Армении на рабочем уровне продолжается, что тоже очень важно.

Ранее МИД России предупредил Армению о рисках антироссийской политики, которую навязывают республике западные страны.

Официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова отметила, что эта тенденция наблюдается достаточно давно. Она напомнила, что Запад на протяжении веков использует другие страны в своих интересах, прикрываясь благими намерениями.