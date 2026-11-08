Определены победители первого хакатона "Мос.Хаб // Ночь кода"

Фото: пресс-служба департамента информационных технологий города Москвы

Сборная команда студентов Российского технологического университета (РТУ МИРЭА) и Национального исследовательского университета "МИЭТ" победила в первом хакатоне "Мос.Хаб // Ночь кода" в Москве. Об этом сообщается на официальном сайте мэра столицы.

Команда "Искандерчики" разработала интерактивную карту активностей контейнера. В качестве награды ее участники получили приоритетное право на участие в отборе на оплачиваемую стажировку в правительстве Москвы по направлению "ИТ-город", которая запланирована с февраля по август 2027 года. Кроме того, партнеры мероприятия учредили специальные номинации и отметили в них несколько команд.

Хакатон прошел 7 и 8 ноября в деловом пространстве "МосХаб. Сколково". В нем участвовали 19 команд студентов и молодых ИТ-специалистов. За одну ночь они разработали прототипы решений на базе облачной платформы "Мос.Хаб". Среди участников были представители МГТУ имени Н. Э. Баумана, НИЯУ МИФИ, РТУ МИРЭА, НИУ МИЭТ, МАДИ, РАНХиГС, НИУ ВШЭ и столичных колледжей.

Организаторы и партнеры подготовили для участников пять задач, из которых каждая команда могла выбрать одну. В частности, Департамент информационных технологий Москвы предложил создать инструмент для совместного редактирования документов в реальном времени.

Разработчик BIM-системы Renga Software поставил задачу разработать параметрический объект промышленного оборудования для своей системы автоматизированного проектирования. Специальный приз компании получила команда "Фрейм" из колледжа автоматизации и информационных технологий № 20.

Компания Positive Technologies предложила создать веб-интерфейс для наглядного изучения активности в контейнерных средах и повышения их информационной безопасности. В специальной номинации "Все под контролем" отметили команду "Рапира клауд", в которую вошли студенты МАДИ и РТУ МИРЭА.

Участникам также предстояло выполнить задание Swordfish Security – интегратора в сфере безопасной разработки программного обеспечения и защиты ИИ-систем. Команды должны были спроектировать и внедрить в CI/CD платформы "Мос.Хаб" автоматический пайплайн для проверки безопасности модели искусственного интеллекта.

В специальных номинациях "Нулевые галлюцинации" и "Джейлбрейк мышления" компания наградила команды "Басовята" из колледжа связи № 54 и IT Pool из МГТУ имени Н. Э. Баумана.

"Открытая мобильная платформа" предложила разработать прототип приложения для поиска и бронирования парковок на карте для операционной системы "Аврора". Специальный приз за это решение получила команда Gieni из колледжа связи № 54.

Заместитель руководителя департамента информационных технологий Москвы Алексей Анисимов отметил, что участники справились с практическими продуктовыми задачами, а созданные прототипы могут стать основой новых сервисов — от инструментов кибербезопасности до решений для поиска и бронирования парковок.

"Участники "Ночи кода" также получили возможность пообщаться с опытными специалистами, обменяться идеями, найти единомышленников и присоединиться к сообществу разработчиков, которое формируется вокруг платформы "Мос.Хаб", – добавил он.

Каждый участник получил именной диплом. Все разработанные решения разместят на платформе "Мос.Хаб" на принципах открытого исходного кода.

Ранее столичное правительство объявило о начале приема заявок на оплачиваемую стажировку "ИТ-город". В программе смогут принять участие около 100 человек. Заявки принимаются до 21 октября включительно. Сама стажировка продлится с февраля по июль 2027 года.