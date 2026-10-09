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09 октября, 10:21

Мэр Москвы

Собянин: Москва помогает развивать новые компетенции и навыки в любом возрасте

Фото: пресс-служба департамента труда и социальной защиты населения города Москвы

Столичные власти разрабатывают единый стандарт непрерывного образования для взрослых. Об этом рассказал Сергей Собянин в мессенджере MAX.

По словам мэра столицы, в экономике города занято более 8,5 миллиона человек, а в базе городской службы занятости насчитывается порядка 500 тысяч вакансий. При этом технологии постоянно обновляют профессии, а на стыке отраслей появляются новые специальности. По прогнозам, к 2030 году большая часть востребованных сегодня компетенций потребует обновления.

Непрерывное образование позволяет обучаться в течение всей профессиональной жизни: обновлять навыки, повышать квалификацию или осваивать новую специальность. Такой подход решает задачи сразу трех сторон. Для человека это возможность управлять своей карьерной траекторией, для бизнеса – подготовка кадров под конкретные задачи, для города – сокращение разрыва между запросом экономики и компетенциями работников.

Ядром стандарта стал центр "Профессии будущего" с собственной площадкой практической подготовки в Печатниках. С момента запуска новую профессию здесь получили или повысили квалификацию более 100 тысяч человек. В целом центр предлагает обучение по 75 востребованным профессиям, а также короткие практико-ориентированные программы.

Собянин добавил, что повысить квалификацию можно и в инновационно-образовательном комплексе "Техноград" на ВДНХ. В 2024–2026 годах там прошли обучение больше 31,8 тысячи человек.

Кроме того, Москва помогает горожанам развивать универсальные компетенции, востребованные современными работодателями. Ежегодно тренинги и практикумы Открытого университета проходят свыше 25 тысяч человек. Действуют и специализированные программы обучения для мам в декрете, соискателей с инвалидностью, участников СВО и других категорий граждан.

Ранее стало известно, что сварщики, газорезчики, токари, фрезеровщики и операторы станков с ЧПУ являются наиболее востребованными профессиями в России. До 2032 года российской экономике необходимо около 290 тысяч их представителей. В число востребованных также войдут специалисты по эксплуатации беспилотных авиационных систем.

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