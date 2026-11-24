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Останкинский районный суд Москвы получил иск Зинаиды Суразаковой к ООО "Маша и Медведь". Заявительница просит признать, что ее умершая мать является автором идеи, художественных персонажей и сюжетных линий анимационного сериала, сообщила пресс-служба Мосгорсуда.

По словам истицы, мать разработала эти элементы в 2008 году, и они легли в основу проекта. При жизни автор не закрепила исключительные права на произведение надлежащим образом. Поэтому дочь просит суд признать наследодателя автором результата интеллектуальной деятельности.

"Маша и Медведь" – сериал студии Animaccord. Сюжет строится на дружбе непоседливой девочки Маши и медведя, бывшего циркового артиста, который пытается вести спокойную жизнь в лесу. В апреле 2020 года мультсериал вошел в пятерку самых любимых развлекательных брендов мира.

Кроме того, российская франшиза оказалась востребованной у пользователей популярного американского стримингового сервиса Netflix. За первое полугодие 2026 года все проекты о Маше и Медведе набрали 49,1 миллиона просмотров, а общая продолжительность просмотра достигла 133,9 миллиона часов.