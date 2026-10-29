Суд отклонил иск матери автора песен "Ласкового мая" Кузнецова к вдове Юрия Шатунова

Фото: depositphotos/andreyuu

Дорогомиловский суд Москвы отказал матери композитора Сергея Кузнецова в иске о признании недействительным завещания, по которому права на песни группы "Ласковый май" перешли наследникам певца Юрия Шатунова. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу Мосгорсуда.

Решение суда пока не вступило в законную силу и может быть обжаловано в апелляционном порядке.

В ноябре 2025 года в отношении продюсера группы Андрея Разина было возбуждено уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере. Выяснилось, что на протяжении долгого времени он использовал поддельный договор с Кузнецовым для присвоения денег, полученных в качестве правообладателя песен. В декабре того же года его объявили в международный розыск.

В мае текущего года Краснодарский краевой суд удовлетворил жалобу вдовы Шатунова Светланы и отменил решение Хостинского районного суда Сочи от 2007 года, согласно которому Разин был признан автором музыкальных композиций группы.

Апелляционная инстанция указала на противоречия в заявлениях продюсера – в 2005 году он называл автором спорных произведений Кузнецова, а в 2007-м заявил об авторстве на себя. В итоге Разин был заочно арестован по обвинению в мошенничестве и переобъявлен в розыск.

