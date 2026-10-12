Суды признали недостоверными документы Разина о правах на песни "Ласкового мая"

Фото: ТАСС/Евгений Стукалин

Столичные суды признали недостоверными документы, на основании которых продюсер Андрей Разин заявлял права на песни и товарные знаки группы "Ласковый май", а также на персональные данные и изображения Юрия Шатунова. Об этом ТАСС сообщила адвокат вдовы певца Асель Мухтарова-Казарновская.

По словам защитника, суды поддержали позицию ее стороны и установили недостоверность документов, которые Разин использовал в судебных разбирательствах. Речь идет в том числе о договоре с Шатуновым, якобы передававшем продюсеру исключительные права на произведения коллектива и другие объекты интеллектуальной собственности.

Как сообщалось ранее, суд признал сделку ничтожной, а договор о передаче исключительных прав на использование персональных данных, авторских и смежных прав на продукцию, изображения и произведения группы – незаключенным.

Кроме того, суд по интеллектуальным правам оставил в силе решение о лишении Разина прав на товарные знаки "Ласковый май". Представители продюсера ссылались на его турецкое гражданство и регистрационные документы, якобы полученные в Турции, однако суд не принял эти доводы во внимание, уточнила адвокат.

Разбирательство об авторских правах на песни коллектива началось в 2022 году, когда Разин объявил о планах возродить группу с участием молодых исполнителей.

По версии следствия, Разин на протяжении длительного времени использовал поддельный договор с поэтом Сергеем Кузнецовым, чтобы присваивать деньги, полученные за использование песен группы. Потерпевшей по делу проходит вдова автора композиций.

В 2025 году в отношении Разина возбудили уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере. Следователи ГУ МВД России по Москве заочно предъявили продюсеру обвинение.

В мае 2026-го суд установил, что авторство песен "Ласкового мая" не принадлежит Разину. Позже он лишился последнего товарного знака группы.